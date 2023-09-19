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19 Eylül Gaziler Günü' programı dolayısıyla Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen program Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Erciş Muharip Gaziler Derneği Başkanı M. Hanifi Yavuz, "İstiklal uğuruna birleşmiş milletler saflarında Kore'de destanlar yazan şanlı Kore gazileri.

Kıbrıs'ı Kıbrıs yaparak aziz soydaşlarımızı Yunan zulmünden kurtaran ve onlara bir Cumhuriyet hediye eden Kıbrıs Barış Harekatı gazileri. Aziz vatanımızın bütünlüğüne saldıran iç ve dış düşmanlara karşı amansızca mücadele sergileyen Türkün gücünü dünyaya ispat eden ve bu uğurda uzuvlarını feda ederek altın harflerle destanlar yazan kahraman gazilerimiz ve saygı değer hemşerilerim ben bir gazi olarak sizlere hitap etmenin onurunu ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmasının coşkusunu yaşıyorum.

Bu vatanın korunmasında canımı bile seve seve vermeye hazırım bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can verip toprağa düşmüş şehitlerimizin kan döküp ömür tüketmiş kahraman gazilerimizi her zaman olduğu gibi rahmet minnet ve şükranla anıyorum sözlerime şu iki kelimeyle son vermek istiyorum; Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakamlık protokol salonunda resepsiyon düzenlendi. İlçedeki tüm gazilere ve şehit ailelerine burada verilen ikramın ardından program sona erdi.

Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Garnizon Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, STK yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile askeri erkan katıldı.

İha