Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gazın detaylarına ilişkin, "Hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak." ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına yönelik açıklama yaptı.

Yılmaz açıklamasında, "Bedava doğalgaz ve akabi̇nde yapılacak i̇ndi̇ri̇m i̇le i̇lgi̇li̇ vatandaşlarımızın herhangi̇ bi̇r tereddüdü olmasın. Usul ve esasları beli̇rledi̇k. Dağitim şi̇rketleri̇ i̇le görüştük, gerekli̇ yazıyı gönderdi̇k. Kesi̇nli̇kle hi̇çbi̇r tüketi̇ci̇mi̇zi̇n hakki zayi̇ olmayacak." dedi.

TAHSİL EDİLEN FATURAYA İPTAL

Yılmaz'ın açıklamasına göre, tahsi̇l edi̇len faturalar varsa i̇ptal edi̇lecek ve i̇ade edi̇lecek.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ KULLANANLAR DA FAYDALANACAK

Ön ödemeli̇ sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bi̇r aylık tüketi̇m tespi̇t edi̇lecek ve sonraki ay o mi̇ktar doğalgaz kartına ücretsi̇z yüklenecek.

BAKAN DÖNMEZ: FATURALARDA 'SIFIR' YAZACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ücretsiz doğal gaza ilişkin detayları açıkladı.

Dönmez, 24 Nisan itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, sehven yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesinin yapılacağını söyledi.

Dönmez, "Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak" dedi. Dönmez, kartlı sayaç kullanan tüketicilerin de 1 aylık ücretsiz doğal gaz hakkından yararlanacağını söyledi.

Haber7