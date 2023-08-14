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Apple, teknoloji dünyasında devrim yaratan ürünleriyle bilinirken, iPhone şüphesiz ki bu yelpazenin en parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.

Şirketin kurucusu Steve Jobs tarafından 2007 yılında tanıtılan akıllı telefon, hem teknoloji hem de popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi.

İlk kez piyasaya sürüldüğünde, dokunmatik ekran, internet tarayıcısı ve iPod gibi özellikleri bir araya getirerek mobil iletişimi kökten değiştiren iPhone'lar, günümüzde de şirketi ayakta tutan bir numaralı ürün olarak dikkat çekiyor.

Avrupa'da hangi ülkelerde iPhone talebi fazla

Avrupa'daki iPhone taleplerinin hangi ülkelerde yüksek ya da düşük olduğunu gösteren yeni bir çalışma yayınlandı.

Almanya'dan demografi (nüfus bilimi) uzmanı Simon Kustenmacher, Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımda, Avrupa'daki iPhone talebine ilişkin verileri gösterdi.

iPhone'lara gösterilen ilgi grafiği. Kaynak: Simon Kuestenmacher (Twitter)

Yayınlanan verilere göre, iPhone'lar Batı Avrupa ülkelerinde daha popüler. En yüksek oranlar Danimarka ve Norveç'te görülürken, bu ülkelerde iPhone kullanıcılarının oranı %60-70'leri buluyor.

İngiltere, İsveç, İsviçre ve Arnavutluk'ta yaşayanların yarısından fazlası da (%50-60) iPhone modellerini tercih ediyor.

Aynı şekilde iPhone akıllı telefonlar Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İrlanda'da da popüler (%40-50).

Türkiye'de durum ne

iPhone modellerine en düşük talebi ise Türkiye, Polonya, Yunanistan ve bazı Balkan ülkeleri gösteriyor. (%10-20)

Araştırmayı yapan Simon Kuestenmacher', konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zengin kuzey Avrupalıların büyük oranda iPhone kullandığını görüyoruz. Almanların da iPhone kullanacak kadar zengin olduklarını ancak tercihen Android telefon kullandıklarını düşünüyorum. Doğu Avrupalılar ise daha ucuz Android akıllı telefonları tercih ediyor.

ENSONAHBER