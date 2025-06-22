Uluslararası veya ulusal koruma statüsü olmayan, ancak yerel düzeyde ekosistem, biyolojik çeşitlilik veya kültürel açıdan değerli olan sulak alanlar olarak bilinen mahalli öneme haiz sulak alanlara ait 2024 yılı verileri paylaşıldı.

2024 yılı verilerine göre Türkiye’de mahalli öneme haiz sulak alan sayısı 58 olarak bildirildi. Van’da ise bu dönemde mahalli öneme haiz toplam sulak alan sayısı 4 olarak raporlandı.

Van, 2024 yılı verilerine göre Türkiye’de en fazla mahalli öneme haiz sulak alana sahip il konumunda yer aldı.

Kuş türleri, balıklar ve bitkiler için önemli yaşam alanları sunan bu sulak alanların Türkiye genelindeki toplam büyüklüğü 132 bin 282,24 hektar olarak ölçülürken, Van’daki sulak alanların toplam alanı ise bin 284,00 hektar olarak açıklandı.

Van’da mahalli öneme haiz sulak alan olarak gösterilen; Edremit Sazlıkları, Gövelek Gölü, Van Sazlıkları, Çiçekli Gölü, aynı zamanda yerel ekosistem, biyolojik çeşitlilik veya kültürel değerler açısından da büyük önem taşıyor.

Van’da mahalli öneme sahip sulak alanlar olarak gösterilen; Edremit Sazlıkları, Gövelek Gölü, Van Sazlıkları ve Çiçekli Gölü, yerel ekosistem, biyolojik çeşitlilik açısından da oldukça büyük önem taşıyor.