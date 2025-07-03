Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaşınca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz zam oranı da yüzde 16,67 olarak belirlendi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşının, bugün açıklanan haziran ayı enflasyonu ile ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı oranı olan yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini şu sözlerle belirtti:

14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta inşallah Genel Kurul çalışmalarıyla beraber bu rakam da kanunlaşmış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI ARTTI

Güler, en düşük emekli maaşını yeni dönemde 4 milyon 11 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirterek, en düşük emekli maaşının netleşmesi için yasal sürecin işletileceğini bildirdi.

BÜTÇEYE MALİYETİ: 40 MİLYAR 870 MİLYON TL

2025 Ocak ayı itibarıyla 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekliği aylığının, o tarihteki yaklaşık 16 milyon 500 bin emekliden 3 milyon 716 binini ilgilendirdiğini belirten Güler, "Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu, 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde Hazineden karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde 40 milyar 870 milyon TL bütçeye bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2 BİN 412 LİRA ZAM

Daha önceki en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak uygulanıyordu. Böylece en düşük maaş 2 bin 412 lira artmış oldu.

Abdullah Güler'in açıklamasıyla en düşük emekli maaşı resmileştirilmiş oldu.