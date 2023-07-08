Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAMMI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

TORBA YASA TEKLİFİNE EKLENECEK

Açıklanan yüzde 17,55 zam oranı ek teklif ile yüzde 25'e yükseltilmiş oldu. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

EYT'LİLER DE YÜZDE 25'LİK ZAMDAN FAYDALANACAK

Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek.

Yüzde 25’lik zamdan EYT'liler de dahil 15 milyonun üzerinde emekli vatandaşımız yararlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

MEMUR MAAŞI DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

HABER7