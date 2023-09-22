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Emekli aylıklarına yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken yıl sonu enflasyon beklentisiyle zam oranının yüzde 50'ye yaklaşması bekleniyor. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL'yi geçecek. ABD dönüşü konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ORANSAL ARTIŞLA İYİLEŞTİRME BİRİNCİ SEÇENEK

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor.

Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.

İKRAMİYELER DE ARTACAK

Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

KADEMELİ ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında (yapılacak düzenlemeyle refah payı ya da seyyanen artış da olacak) memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK

Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI: 'EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."

29 EKİM'DE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum.

Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.

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