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WanHaber – ÖZEL

Van Bahçesaray Kadın Kooperatifleri çatısı altında üretim tesisi kuran Nurcan Hakan; hem bal, hem farklı yöresel yiyecekler hem de ahşap oymacılığından tabak vb. üretimler gerçekleştiriyor.

“DOĞAL ÜRETİM YAPIYORUZ”

Girişim ve üretim süreci hakkında wanhaber’e bilgi veren Nurcan Hakan, “4 yıldır eşimle beraber arıcılık yapıyoruz. Yöresel yiyeceklerden biri olan pestil, dut meyvesinden çeşitli reçel, şurup ve lokum, mürdüm eriği, kayısı ve çeşitli meyvelerden üretimini yapığımız yöresel yiyecekler mevcut. Hepsini kendim yapıyorum, sağlıklı ürünleri hem kendi soframa hem de başka sofralara taşıyorum” diye konuştu.

E-TİCARET ÜZERİNDEN SATIŞ

E-ticaret üzerinden satışlara başladıklarını belirten Nurcan Hakan’ın, tahta oymacılığından da yaptıkları çeşitli tabak ve süs materyalleri de oldukça ilgi çekiyor.

Nurcan Hakan’ın eşi Erkan Hakan ise, kooperatif hakkında şunları aktardı, “Vali Ozan Balcı’nın Van’a gelmesiyle bütün ilçelerde kadın kooperatifleri kurma girişimleri başladı. Bahçesaray ilçemizde de Nurcan Hanım’ın başkanlığında kurduk. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) bir proje hazırladık. Bu proje kooperatif bünyesinde olan bir proje değildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı adına SOGEP’e hazırlanan bir projeydi. Bu proje bal ve ceviz paketleme tesisi kurmak için sunuldu, 2 milyon 100 bin liralık bir destek sunuldu. Bu hibenin yüzde 90’ını Ticaret Bakanlığı’ndan aldık, yüzde 10’unu ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi’nden aldık.

SOGEP tarafından onaylanan ve Bahçesaray Kaymakamlığına bağlı olan bu tesis hibe destekleriyle kuruldu. Bahçesaray Kaymakamlığı tesisin işletmesini Bahçesaray Kadın Kooperatiflerinin güçlenmesine adına kooperatife devretti, bu da olumlu bir gelişme. Kadınların iş hayatında aktif rol alması adına güzel adımlar ve teşvikler yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci