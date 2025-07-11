6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından Meclis'te en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL olması onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak Temmuz ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Emeklilerin Temmuz zammı yüzde 16.67 çıkmıştı. Taban aylığın da yüzde 16.67 artırılmasıyla tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçen para bu ay yüzde 16.67 yükselmiş olacak. 14 bin 469 lira alan emeklilerin eline geçen para 2 bin 412 lira artışla 16 bin 881 liraya çıkacak. 4 milyon 11 bin emekli taban aylık zammından yararlanacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak eden emekliler ise araştırmalara başladı. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme takvimine yetişeceği belli oldu. Buna göre, SSK'lılar 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.

Temmuz ödemeleri yüzde 16.67 zam ve 16 bin 881 lira taban aylık kapsamında yapılacak. Emeklilerin yeni gelirleri hesaplanırken, öncelikle kök aylıklarına (Haziran tutarına) yüzde 16.67 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 10 bin 973 lira 83 kuruşun altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 16 bin 881 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 16 bin 881 liraya tamamlanacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARINA ZAM

Yapılacak artışlardan dul ve yetimler de yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine de yüzde 16.67 zam yansıtılacak. Taban aylık düzenlemesi kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 12 bin 660, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 8 bin 440, yüzde 25 olana da 4 bin 220 liradan az ödeme yapılamayacak. Yüzde 16.67 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak.

YENİ EMEKLİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK

Zamlardan, yeni emekli olanlar da yapılacak. Bu yıl sonuna kadar emekli olacak kişilerin aylıkları Temmuz ayı zam oranı yansıtılarak bağlanacak. Ardından hesaplanan aylık tutarı 16 bin 881 liranın altındaysa, yapılacak ödeme 16 bin 881 liraya tamamlanacak.

ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günlerine aşağıdan ulaşabilir.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz