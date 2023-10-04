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Emekli zammı düzenlemesi öncesinde dün çok önemli bir veri daha açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları belli olurken, SSK ve Bağ-Kur’lu için en düşük emekli maaşı zammı hesapları yeniden değişti. 16 milyona yakın kişiyi ilgilendiren emekliye zam düzenlemesinde detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Emekliye müjde olarak çifte zammın işaretleri geldi.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMURUN 3 AYLIK ZAMMI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti

• Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691,04'e yükseldi.

• 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,

• Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11,

• 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

• 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KASIM’DA YENİDEN BELİRLENECEK

Sabah’ın haberine göre, OVP'de mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni emekli zammı düzenlemesi için düğmeye bastı. Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla da emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Emekli taban aylığının ara zam ile artamasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

EMEKLİ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

• Bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak.

• Kanun teklifi Meclis'e gelecek.

• Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek.

• Genel Kurul'da oylanacak.

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

• Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak.

EMEKLİYE EK ZAMDA 2 FORMÜL

İlk formülde, 2023 seçimleri sonrasında yeni ekonomi adımlarının meyvelerini vermesiyle emekliye ek zam verilecek. Burada en düşük emekli maaşı içerisinde Hazine desteğinin artırılması gündeme geldi. En düşük emekli maaşı mevcut durumda 7.500 TL olarak uygulanıyor. Burada Hazine desteğinin 2.000-3.000 TL civarında bir artış ile taban aylıkların 10.000 TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

İkinci formülde, taban aylıkların artırılmasının yanında bir diğer formül seyyanen zam oldu. Burada bütün emeklilerin maaşlarına yine 2.000-3.000 TL civarında bir artış yapılması masada bulunuyor.

AYLIKLARA ÇİFTE ZAM YOLDA

Emekli maaşı zammı için düzenleme 2023 yılı bitmeden yasalaşacak. En geç Kasım ayında 7.500 TL olarak uygulanan taban aylık yeniden belirlenecek. 'En düşük emekli maaşı'nın artması sonrası tüm emeklilerin maaşları Ocak ayı başında yeniden yükselecek.

Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 67,22

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 6 AYLIK BEKLENEN ZAM ORANLARI

• 6 aylık enflasyon oranı yüzde 39,61,

• Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61,

• 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,71,

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

• 6 aylık memur zammı yüzde 51,46 oldu.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.

Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.961 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekliler hesabında 14.519 TL'yi görecek. Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak. mynet