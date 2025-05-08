En düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin aylık net asgari ücret tutarına yükseltilmesi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyan ve Yeni Yol Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından hazırlanan teklif, emeklilerin enflasyon karşısında karşılaştıkları alım gücü sorununu aşmayı hedefliyor.

HEM MAAŞ HEM DE BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ASGARİ ÜCRET SINIRI

Konuya ilişkin TBMM'ye sunulan teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: Bu Kanun Teklifi ile emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçilerek aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulması amaçlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı, asgari ücretin %50 oranında üzerinde iken 2024 yılında asgari ücretin %58,8 oranında altında kalmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığının amacını çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğramaya bağlı olarak sigortalıların geçimlerini sağlamak olarak ifade eder. Ancak enflasyonist ortama bağlı olarak aylıklar ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücü ortalama ücrete göreli olarak her yıl düşmektedir. Bu durum, emeklilerin bir kısmının açlık sınırı altında bir gelire mahkûm olmasına yol açmaktadır.

MAAŞ VE İKRAMİYELER ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE GÜNCELLENECEK

"Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir. Kanun Teklifi ile sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücretten düşük olmayacak şekilde düzenlenmesi ve bu miktarın her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret miktanna güncellenmesi amaçlanmaktadır."