Emeklilerin gözü kulağı bu haberde...

Mart ayına kısa bir zaman kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte diğer hak sahipleri bayram ikramiyesi zammına odaklandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Emeklilere her yıl 2 kez verilen bayram ikramiyeleri için hükümetin yeni rakamı belirlemesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız." açıklamasında bulundu.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENİYOR

Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükselmişti.

Emeklilere 2025 yılında yapılan yüzde 15,75'lik zammın ardından, bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının bu yıl yüzde 20 ile 40 arasında olması bekleniyor.

HEDEF ENFLASYON BEKLENTİSİ

Bu yılki hedef enflasyon yüzde 24 oranı 3 bin TL’lik bayram ikramiyesine uygulandığı zaman rakam 3 bin 720 TL'ye ulaşıyor.

Aynı şekilde 2024 yılının ikinci dönemine ait yüzde 15,75'lik zam oranı uygulanırsa emekli ikramiyeleri 3 bin 472 liraya yükselecek.

YILLIK ENFLASYON MU BAZ ALINACAK?

2024 yılı yıllık enflasyonu olan yüzde 44,38 zam oranı baz olursa ikramiyelerin 4 bin 331 TL'ye çıkması bekleniyor.

Son alternatif olarak ise önceki dönemde yapılan yüzde 50 zam oranının uygulanması durumunda rakam 4 bin 500 TL'ye yükselecek.

DİĞER ZAM SENARYOLARI

İşte emekli ikramiyeleri için diğer olası zam senaryoları..

YÜZDE 20 ZAM

Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira yükselecek.

YÜZDE 25 ZAM

Yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.

YÜZDE 30 ZAM

Zam oranının yüzde 30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak.

YÜZDE 35 ZAM

Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.

YÜZDE 40 ZAM

Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4 bin 200 liraya yükselecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.

Böylece ikramiyelerin ilkinin, 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.