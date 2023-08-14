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Ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu, altın ve dolar yatırımcısını uyardı. Fiyatların artacağını belirten uzman isim elinde altın ve doları olanların beklemesini söyledi. Öte yandan dolar son kapanışını 27.0445 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0418 liradan, satış fiyatı ise 27.0473 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.5722 TL'den yapan euro şu anda 29.5675 TL alış ve 29.5770 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ise internette araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI: "BORÇ YAPMAYIN!"

Altın fiyatları konusunda açıklamada bulunan ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu yatırımcıları uyardı.

Uzman isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Asla asla bankadan kredi alarak ve/veya eşten dosttan altın, döviz borç alarak ev, otomobil vs. hiçbir şey almayınız"

Uzun zamandır altın fiyatlarının durdurulmayacak bir noktaya geleceğini ifade eden ünlü ekonomist, yatırımcılara dolar ve altına yönelik borç yapmamalarını söyledi.

'GRAM ALTINDA BU RAKAMI ARTIK GÖRMEYİ BEKLEMEYİN'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, "Gram altında 1680 - 1700 bandını dikkate almamız gerektiğini söylemiştim. Kotalar geldiğinde %4'lük bir değer artışı yaşandı. Artık resmi kur ve serbest piyasalar arasında en az 50 liralık fiyat farkı olacak.

Bazen bu fark 80 lira ya da 100 lira da olur. Ekran ile serbest piyasalarda gram altında aynı fiyatı kesinlikle beklemeyin. Bugün elimde TL olsa ben gram altın almalı mıyım? Hemen alırdım. 1880 öngörüm hala devam etmekte. 1800 yukarı yönlü kırılınca yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Kendimize. Elinde TL olan bu imkanları değerlendirmeli" şeklinde yorumda bulundu.

Altın fiyatları, 14 Ağustos Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.659,56 TL üzerinden yapan gram altın 1.662,98 liradan alınıyor, 1.663,26 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.188,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.143,00 liradan alınıyor, 11.282,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.620.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.580,00 liradan alınıyor, 5.666,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.810,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ağustos itibariyle 2.790,00 liradan alınıyor, 2.833,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Ağustos günü 10.995.57 TL alış, 11.209,43 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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