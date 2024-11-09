Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraklar, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal faturaları için yeni bir çalışma yaptıklarını belirterek, yeni çalışmanın detaylarını anlattı.

FATURADA YENİ TARİFE DÖNEMİ

Bayraktar, halihazırda yapılan uygulamalar kapsamında dar gelirli vatandaşların elektrik faturalarında 100 kilovatsaate kadar olan kısmının devlet olarak karşılandığını belirterek, ikinci grup abonelerde ise 240 kilovatsaate kadar olan tüketimde bir bedel ödendiğini, 240 kilovatsaatin üzerinde tüketimde ise o bedelin yüzde 50 katlanarak faturalandırıldığını ifade etti.

Elektrik fiyatlarında değişim olmazsa, 2025'te elektrik faturalarının yaklaşık 500 milyar liralık kısmının devlet tarafından karşılanacağını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz şöyle bir husus var. Diyoruz ki bizim Türkiye'de 40 milyon abonemiz var. Bunun 10 milyonu tamamen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürüttüğümüz destek grubu var. Diğer grubun içerisinde de Türkiye ortalama tüketiminin iki katından da fazla olan bir tüketim ve abone grubumuz var. Yani, EPDK'nin son aldığı kararla yaklaşık ayda 417 kilovatsaat ve yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati bulan tüketici grubuna diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içerisinde yer almanıza gerek yok. Siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyetleri karşılayın diyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğal gazda da benzer şekilde bir uygulama düşünüyoruz."

TÜKETİMİ YÜKSEK ABONE SAYISI 1,2 MİLYON OLARAK HESAPLANDI

Bayraktar, desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan abone sayısının 1,2 milyon olarak hesaplandığını, camiler, cemevleri, ibadethaneler, konteyner, kentlerde yaşayanların istisna kategorisine alındığını kaydetti.