2025 ehliyet ücretleri ne kadar olacak? İşte yeni zamlar hakkında gelen son güncel bilgiler. Önümüzdeki yıl ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerinde yüzde 44 oranında zam yapılması bekleniyor.

Ehliyet Zamları Yaklaşıyor: Vatandaşlar Kuyrukta

2025 yılında ehliyet, pasaport, araç muayenesi ve sürücü kursu ücretlerine yapılacak zamlar, vatandaşları harekete geçirdi. Yüksek zam oranları açıklanırken, zamlı tarifeye yakalanmak istemeyen birçok kişi işlemlerini tamamlamak için nüfus müdürlükleri, muayene istasyonları ve sürücü kurslarına akın etti. Bu yoğunluk, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Yüzde 44’lük Zam Kapıda

Önümüzdeki yıl ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerinde yüzde 44 oranında zam yapılması bekleniyor. Sadece resmi harçlar değil, sürücü kursu ücretlerinde de artış öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet almak veya yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zam öncesinde başvurularını tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Ehliyette Yoğun Başvurular Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Nüfus müdürlükleri, muayene istasyonları ve sürücü kursları son günlerde büyük bir yoğunluk yaşıyor. Ankara’daki bir sürücü kursu sahibi Harun Yılmaz, başvuruların son bir ayda neredeyse iki kat arttığını ve ehliyet alımı için aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih

Eski tip ehliyetler 2025 yılı itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Bu nedenle eski ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler, 31 Aralık 2024’e kadar başvuru yaparak 15 TL yenileme ücreti ödeyebilecek. Ancak bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar, yenileme işlemi için 5 bin lirayı aşan bir ücretle karşılaşacak.

Pasaport Başvurularında Artış

Pasaport harçlarına gelecek zam da vatandaşları hızlandırdı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son dönemde pasaport başvurularında yüzde 40 oranında artış yaşandığını bildirdi. Uzmanlar, zamdan etkilenmemek için işlemlerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını tavsiye ediyor.

Yıl sonuna yaklaştıkça, zam öncesi bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor.