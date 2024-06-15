Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzı için geri sayım başladı! İşte Efor Çay halka arz tarihi, kaç lot verilecek ve katılım endeksine uygunluk durumu:

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla halka arz edilecek. Efor Çay halka arzı için talep toplama tarihleri 26-27-28 Haziran 2024 olarak belirlendi. Toplamda 27.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek ve hisse fiyatı 14,50 TL olacak. Efor Çay halka arzında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Halka açıklık oranı yüzde 24,79 olan Efor Çay halka arz hisse kodu EFORC olarak belirlendi. Toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapılacak ve katılım endeksine uygun olacak şekilde bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yapılacak.

Efor Çay Sanayi'nin halka arz fon kullanımı şu şekilde olacak:

Yüzde 25 yatırımcılara ayrılacak,

Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı için kullanılacak,

Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi amacıyla kullanılacak,

Yüzde 40 işletme sermayesi için ayrılacak.

Efor Çay halka arzına katılım için 67 lot alacak olanlar 971 TL ödeyecek. Başka bir deyişle, bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!