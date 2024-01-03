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Edremit Belediyesi Süphan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle çocuklara özel hediyeler verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Edremit İlçesi Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van İl Sağlık Müdürü Op Dr. Muhammed Tosun, Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Bekir Çırakoğlu, Edremit İlçe Müftüsü İsmail Böyük, çocuklar ve aileleri katıldı.

İlk sünnet şölenini 2019 yılında gerçekleştiren Edremit Belediyesi, bu kez 2. sünnet şölenini gerçekleştirdi.

“AİLELERİMİZLE MUTLULUĞU HEP BERABER YAŞAYALIM İSTEDİK”

Programda konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; “Bu şenliğin ilkini 2009’da yapmıştık. Daha sonra, malum covid ve diğer doğal afet süreçleri olunca bir dönem ara vermiştik. Yine birkaç ay önce böyle bir talep gelince, sağ olsun önce başhekimimizle ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüştük. Bu noktada da kendilerinin çok yoğun mesaisi olmasına rağmen kıymetli hocalarımız, doktorlarımız ek mesai yaparak burada gerçekten ciddi bir özveri gösterdiler. Çocuklarımızı steril ortamda tıbbi destekle sünnet ettirdik. Ailelerimizle birlikte bu mutluluğu beraber bugün yaşayalım istedik” dedi.

“KİRVE İLE AİLE BULUŞMASI”

Say, konuşmasının devamında; “Bugün biraz da kirve ve aile buluşması olacak. Bu noktada, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim: Yaklaşık 5 yıla yakın bir süredir görev yaptığımız ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bölge hastanemiz başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüzle çok uyumlu bir çalışmamız oldu.

Özellikle covid döneminde, öncesinde ve sonrasında, gerek belediyemizi ilgilendiren, gerek Edremit'te vatandaşlarımızı ilgilendiren ve gerekse Van’ın tamamıyla ilgili hemen hemen her çalışmada paydaş olmaya çalıştık. Covid’te Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışmayı beraber yaptık. İnşallah Allah memleketimizi bu tür afetlerden, kazalardan, özellikle tüm dünyayı etkileyen pandemi gibi hastalıklardan korusun.

Bu noktada gerçekten 2 gün önce Sağlık Bakanımızın da paylaştığı çok güzel örnek çalışmaları yapan bir bölge hastanemiz var, İl Sağlık Müdürlüğümüz var. Bizler de onlarla birlikte Van’a hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Ailelerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun; “İnşallah daha büyük törenlerde, daha büyük şölenlerde hep beraber oluruz. 54 çocuğumuzun da inşallah ilerleyen zamanlarda evlilik törenlerini de askerlik törenlerini de hep beraber görürüz. Hayırlı olsun” dedi.

“HAYATLARINDA UNUTAMAYACAKLARI BİR AN”

Son olarak konuşan Edremit İlçe Kaymakamı Yücel Erdem ise şunları söyledi; “Öncelikle ben Edremit belediyemiz başta olmak üzere bu işe emeği geçen il sağlık müdürlüğümüze, bölge hastanesi başhekimliğimize kalpten en samimi duygularla teşekkür ediyorum. Çünkü evlatlarımızın hayatlarında unutamayacakları günlerden birisini yaşadık.

Erkek evlatlarımız için en kıymetli dönemlerden birisidir bu. Sünnetlik, askere gitme bunlar çok önemli dönemler, hayatlarında unutamayacaklar. Bu ana şahitlik ettiğimiz için, çocuklarımıza kirve olma imkanı tanıdıkları için belediye başkanımız İsmail Say’a ve tüm ekibine teşekkür ederim. Çok kıymetli bir işe imza attılar.”

Sünnet şöleni, çekilen hatıra fotoğrafı ve çocuklara hediye verilmesinin ardından sona erdi.