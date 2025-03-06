Van Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Edremit ilçesinde Hazineye ait 3 adet taşınmazın satışı için ihale gerçekleştirecek.

Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda 3 ayrı arsa için ayrı ayrı ihale yapılacak.

Selahaddin Eyyubi, Süphan ve Bakacık Mahallelerindeki arsalar için ihaleler 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek ihale 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.20’de başlayacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

- Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge.

- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

- Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği idaremizden temin edilebilir.)

- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İhale ile ilgili bilgilerin http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebileceği belirtildi.