Edremit merkezinin yanı sıra kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün yükselten Edremit Belediyesi, kırsal kesime yönelik hizmetlerin aksatılmadan daha sağlıklı bir şekilde hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen iş makinasını teslim alarak belediye araç filosuna dahil eden Edremit Belediyesi, hizmet standardını yükseltiyor. Edremit Belediyesi araç parkına kazandırdığı yeni iş makinesi ile birlikte daha iyi hizmet vermeye hazır.

Araç filosunu genişleten Edremit Belediyesi'ne hibe edilen aracın teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit merkezinin yanı sıra kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini vurguladı.

"BELEDİYEMİZE ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞ MAKİNELERİNİ KAZANDIRMIŞ OLDUK"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, iş makinasının hibe edilmesinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçmiş olduğumuz 4 yılda, gerek temizlik işleri müdürlüğümüze gerekse fen işleri müdürlüğümüze çeşitli alanlarda iş makinelerini kazandırmış olduk.

Ancak bugün özellikle yoğun olarak yol açma ve fen işleri çalışmalarında kullanacağımız ve belediyemizin ihtiyacı olan lastikli ekskavatörümüzün belediyemize kazandırılmasında emeği geçen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve görevini devreden Fatma Şahin Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Yine yeni görevi devralan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da başarılar diliyorum. Yine bu süreçte desteğini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza, yönetimimize, Edremit halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen iş makinası teslim töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya da hazır bulundu.

Van bölge gazetesi