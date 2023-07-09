WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Gölü sahili ve çevresinde ki çöp sorunu sosyal medyada gündeme taşınırken, belediyelerin çalışmalarına rağmen sahil bandı bilinçsiz kullanım nedeniyle yapılan pikniklerin ardından çöplere terk ediliyor.

Yaz aylarında Van Gölü’nün sahil şeridi boyunca piknik yapmak amacı ile vakit geçiren vatandaşlardan bazıları gittikleri alanlara çöp yığınları bırakıp ayrılıyor. Belediye yetkilileri de, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Yaz dönemi boyunca çok sayıda insanın Van Gölü sahillerini kullanacağı bilinirken, yetkililerin tedbirleri arttırarak önlem alması gerektiği de dillendiriliyor. Vatandaşların da, Van Gölü’ne ve çevreye daha çok hassasiyet göstermesi ümit ediliyor.