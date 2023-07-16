Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Avusturya kampında basın mensuplarına konuşan Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Bu zamana kadar inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırırmış. Geçmişte bu şampiyonlukların nasıl sayılacağını söyleyenler yine TFF yetkilisi. Onların kararına hiç mi saygı yok? TFF'nin kararının yanlış olduğunu düşünüyorum"

"Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıyız"

Transfer sezonunu değerlendiren Özbek, "Mauro Icardi hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Son derece titiz biçimde çalışıyoruz. Malum bazı hastalıklar, rahatsızlıklar oldu. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz" şeklinde

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