Salyangoz Üretiminde Türkiye'nin Rolü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından yürütülen projeler sayesinde, Türk çiftçileri ekonomik değeri yüksek olan 'Helix aspersa' türü kara salyangozlarının yetiştirilmesine teşvik edilmektedir. Bu girişimler, hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de ülkenin uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa'da Yasağa Rağmen Türkiye İleri Çıkıyor

Avrupa'da doğadan salyangoz toplamanın yasaklanması, Türkiye'nin bu alandaki avantajını artırmıştır çünkü Türkiye'de birçok salyangoz türü doğal olarak yaşamaktadır ve bu durum, Türkiye'nin salyangoz üretiminde önemli bir oyuncu olmasını sağlamaktadır. MAKÜ bünyesinde oluşturulan tesisler, 400 metrekarelik bir alanda hem kuluçkahane hem de sera olarak düzenlenmiştir ve bu tesisler aracılığıyla çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunulmaktadır. Böylece Türkiye, salyangoz yetiştiriciliği konusunda hem iç piyasada hem de uluslararası düzeyde söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

İhracat Potansiyeli ve Ekonomik Fırsatlar

Prof. Dr. Zeki Yıldırım, Türkiye'deki salyangoz yetiştiriciliğinin yoğun bir talep gördüğünü ve bu durumun, ülkenin ihracat potansiyelini artırma fırsatı sunduğunu vurgulamaktadır. Salyangozlar, özellikle Avrupa ülkelerine, özellikle de Fransa'ya ve İtalya'ya ihraç edilmekte ve bu durum, Türkiye'nin döviz girişi sağlamasına ve istihdam yaratmasına katkıda bulunmaktadır. Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek, salyangoz pazarının geniş olduğunu ve sadece gıda alanında değil, tıbbi önemi nedeniyle de dikkat çektiğini belirtmektedir.