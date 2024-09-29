Valizler Yetmedi, Çantalar Açıkta Kaldı

Düğün sırasında, 'toy babaları' olarak adlandırılan aile büyüklerinin parayı teslim almak için hazırladığı valizler, yüksek miktarda parayı taşımaya yetmeyince başka bir çanta getirildi; bu durum, düğünün görkemiyle ilgili ilginç bir detay sundu.

Gece Halaylarla Son Buldu

Düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren halaylar ve oyunlarla coşkuyla devam etti; katılımcıların neşesi, bu muazzam kutlamanın enerjisini doruğa çıkardı.