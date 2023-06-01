Wanhaber - Özel

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, ‘Sürekli İşçi Alımı’ kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen isim listesi üzerinden noter huzurunda kura çekimi yapılacağı belirtildi.

Kamuoyuna ve tüm adaylara açık bir şekilde yapılacağı açıklanan kura çekiminin DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’ne ait "Facebook" sayfasından da canlı olarak yayınlanacağı aktarıldı.

Kura çekiminin, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü kampüs alanında bugün saat 10.00’da yapılacağı kaydedildi.

Kura çekimini buradan da canlı takip edebilirsiniz.

Ömer Bildik