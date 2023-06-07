Dolar kurunda rekor serisi çarşamba günü de devam ediyor. Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 4,80 değerlenerek 22,84'ün üzerini görmüştü.

Saat 10:20 civarı ise dolar yeni bir rekor kırarak, 23,11 TL'yi gördü.

Dolar kuru, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57 lira, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan önce ise 19,97 liradan işlem görüyordu.

Kur, 28 Mayıs sonrası 8 işlem gününde 2,5 liradan fazla arttı.

6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar bu kez önce Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 22,20'lere çıktı.

Artış, çarşamba sabahı piyasaların açılmasıyla devam etti. Kur, 22,84'den alıcı buluyor.

Euro/TL ise güne yüzde 5,4'lük yükselişle başlayarak 24,52'den işlem görüyor.