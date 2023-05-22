19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birlikte 3 gündür kapalı olan piyasalar yeni hafta rekor kırarak başladı. 28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi son işlem haftasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN canlı yayınında faizi daha da düşürmeye devam edeceğini açıklaması sonrası başlayan yeni haftada dolar yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın gelen büyük tepki üzerine nakit avans kısıtlaması kararından geri adım atmasına rağmen Dolar/TL tarihinde ilk kez 20 Türk lirası seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar tarihi rekorunu kırdı...

Erdoğan’ın faiz açıklaması sonrası, Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısından yine faiz indirimi kararı çıkabileceği beklentisi, doların ateşini çıkardı. Buna bir de hafta sonu yapılacak olan ikinci tur oylama eklenince piyasalarda tedirginlik arttı. Dolar, pazar günkü seçim öncesi yeni haftaya 20 seviyesini aşıp rekor kırarak başladı.

Euro da 22 lirayı ayarak rekor kırdı

Bir ara yüzde 4,3 yükselişle 20,6588’ TL'ye kar çıkan dolar, daha sonra düşmeye başladı ve 19,82 Türk lirası seviyesine geldi. Aynı saatlerde yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu. Euro da 21.45 TL seviyesinde dengelendi.

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