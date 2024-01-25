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Verilere göre Van’da 2023 yılında toplam 774 şirket kurulurken, buna karşın 101 şirket tasfiye edildi ve 105 şirket ise kapandı.

Aynı verilere göre 2023 yılı Ocak – Aralık aylarını kapsayan 12 aylık süreçte Van’da 28 kooperatif kurulurken, 11 kooperatif tasfiye edildi ve 9 kooperatif ise kapandı. Aynı dönem arasında 188 gerçek kişi ticari işletmenin kurulduğu Van’da 196 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

Van, 2023 yılında kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer alırken, Türkiye genelinde ise 26. sırada yer aldı.