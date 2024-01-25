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Saadet Partisi Van İl Gençlik Kolları Başkanı Talha Abbasigil, yaptığı açıklamada; “Ülkemizin ve şehrimizin yarınları olan gençlerimiz, zor şartlar altında öğrenim hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gençlerimiz son yıllarda yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında özel evlere çıkamaz, KYK yurtlarına muhtaç ve KYK yurtlarında bile geçinemeyecek duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

KYK yurtlarının yetersizliğinden söz eden SP Van İl Gençlik Kolları Başkanı Abbasigil, “Bu ihtiyaca ve zor duruma rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumunun verilerine göre 8 milyon 297 bin üniversite öğrencisine karşılık KYK’larda yalnızca 800 bin civarında kapasite bulunmaktadır. Bu tablo hükümetimizin gençlerimize vermediği imkanların açık ispatıdır. Yetersiz kapasiteye rağmen KYK yurtlarında kalan öğrencilerin karşılaştığı tek sorun barınma değildir.” diye konuştu.

Talha Abbasigil sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Saadet Partisi olarak, gençlerimizin her türlü sorunlarına karşı duyarlılık göstermekte ve çözüm odaklı politikalar önermekteyiz. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlamak adına bir zorunluluktur. Bu konuda atılacak her adım, gençlerimizin daha iyi bir eğitim ve yaşam standartlına sahip olmalarını sağlayacaktır.”