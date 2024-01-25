Tahmini Okuma Süresi: dakika

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıl için zamlı 2024 MTV ücretleri Yeniden Değerleme Oranı kadar yani yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV ödemesi en düşük 347 TL, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi içinse son haftaya girildi. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak.

MTV BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ödemeler internetten de yapılabiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

MTV GECİKME FAİZİ YÜZDE 3,5

MTV gecikme cezası faiz oranı yüzde 3,5 olarak uygulanacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar bu oran üzerinden ödenmeyen her ay için faiz alınacak.

ZORUNLU ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ YÜZDE 818 ARTTI

Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818,6 arttı. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507,40 TL'den 1130 liraya ulaştı. Bu yıl ise 1.821 liraya yükseldi.

TRAFİK SİGORTASINA YÜZDE 3’LÜK ZAM

Araç sahiplerini ilgilendiren bir başka değişiklik de geçtiğimiz aylarda trafik sigortası poliçelerinde yaşanmıştı. Trafik sigortalarında her ay yüzde 2 yapılan artış ın 2024 yılından itibaren yüzde 5 olarak uygulanacağı bildirildi.

Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.

KASKODAKİ ARTIŞ YÜZDE 95

Kasko fiyatları ise 2023 yılında yüzde 95 artmıştı. Buna göre 1 adet araç başına kasko fiyatı 5.106 liradan 8.437 liraya fırladı. Otomobillerde bu rakam 4.835 liradan 7.502 liraya ulaştı. En büyük artış yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.

İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE

0-1300 motor

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3359 TL

4-6 yaş - 2343 TL

7-11 yaş - 1308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 3692 TL

4-6 yaş - 2576 TL

7-11 yaş - 1437 TL

12-15 yaş - 1088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 4032 TL

4-6 yaş - 2809 TL

7-11 yaş - 1573 TL

12-15 yaş - 1188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

7-11 yaş - 2544 TL

12-15 yaş - 1798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

7-11 yaş - 2801 TL

12-15 yaş - 1972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

7-11 yaş - 3050 TL

12-15 yaş - 2153 TL

16 yaş ve üstü - 823 TL

1601-1800 motor

1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 11.374 TL

4-6 yaş - 8894 TL

7-11 yaş - 5227 TL

12-15 yaş - 3189 TL

16 yaş ve üstü - 1235 TL

1601-1800 motor

1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 12413 TL

4-6 yaş - 9697 TL

7-11 yaş - 5710 TL

12-15 yaş - 3484 TL

16 yaş ve üstü - 1348 TL

1801-2000 motor

1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

7-11 yaş - 8111 TL

12-15 yaş - 4828 TL

16 yaş ve üstü - 1898 TL

1801-2000 motor

1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

7-11 yaş - 8848 TL

12-15 yaş - 5265 TL

16 yaş ve üstü - 2072 TL

2001 - 2500 motor

2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

7-11 yaş - 12193 TL

12-15 yaş - 7282 TL

16 yaş ve üstü - 2880 TL

2001 - 2500 motor

2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

7-11 yaş - 13299 TL

12-15 yaş - 7948 TL

16 yaş ve üstü - 3142 TL

2501 - 3000 motor

2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 37.485 TL

4-6 yaş - 32.615 TL

7-11 yaş - 20.373TL

12-15 yaş - 10.957 TL

16 yaş ve üstü - 4.016 TL

2501 - 3000 motor

2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 40.898 TL

4-6 yaş - 35.575 TL

7-11 yaş - 22.227TL

12-15 yaş - 11.955 TL

16 yaş ve üstü - 4.383 TL

3001 - 3500 motor

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 57.093 TL

4-6 yaş - 51.374 TL

7-11 yaş - 30.944 TL

12-15 yaş - 15.446 TL

16 yaş ve üstü - 5.657 TL

3001 - 3500 motor

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 62.289 TL

4-6 yaş - 56.039 TL

7-11 yaş - 33.756TL

12-15 yaş - 16.845 TL

16 yaş ve üstü - 6.179 TL

4001 motor ve yukarısı

4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -146.932 TL

4-6 yaş 110.177 TL

7-11 yaş - 65.252TL

12-15 yaş - 29.326 TL

16 yaş ve üstü - 11.374 TL

4001 motor ve yukarısı

4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 160.285 TL

4-6 yaş - 120.196 TL

7-11 yaş - 71.168TL

12-15 yaş - 31.991 TL

16 yaş ve üstü - 12.413 TL