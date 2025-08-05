Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başında eketrik faturalarında başlattığı 'Kademeli tarife' modelini genişletiyor.

Bakanlık, bu sistemi doğalgaz faturalarında da uygulamak için çalışmalara başladı. Yeni düzenleme ile birlikte tüketim miktarına göre artan fiyatlandırma, doğalgaz faturalarında da geçerli olacak.

DOĞALGAZ FATURALARINDA YENİ DÖNEM

Bakanlık, Türkiye genelindeki doğalgaz tüketim verilerini analiz edecek ve her il için farklı bir fiyatlandırma modeli oluşturacak.

Bu kapsamda kış aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası, ılıman iklimlere sahip şehirlerde ise daha düşük kota uygulanması bekleniyor.

TASARRUF ZORUNLU HALE GELİYOR

Elektrikte yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki kullanımda fiyatların iki katına çıkması gibi bir sistem, doğalgaz faturalarında da devreye girecek.

Belirlenen kotayı aşan kullanıcılar, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.