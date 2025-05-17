Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van’a geldi. Van Ferit Melen Havalimanına inen Prof. Dr. Ali Erbaş’ı Van Valisi Ozan Balcı ve Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın Van ve bölge illerinde bir dizi ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “İlimiz ve bölgemizde bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere teşrif eden Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ali Erbaş'ı Valimiz Sn. Ozan Balcı ve İl Müftüsü Sn. Mehmet Sırrı Şık, Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşıladı” denildi.