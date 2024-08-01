Hatay'da zabıta ekiplerinin devriyesi esnasında Antakya Haraparası Mahallesi'nde vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden yaşlı bir şahıs olduğu tespit edildi.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın bir günde 19 bin 765 TL para topladığı tespit edildi.

UYARILAN ŞAHIS 'PEKİ' DEDİ

Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' yanıtıyla cevap verdi.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.