Oluşan ani arıza nedeniyle bugün Van'ın merkez mahallelerinin bazılarında zorunlu su kesintisine gidilecek.

Su kesintisinin Şerefiye, Bahçıvan, Akköprü, Vali Mithat Bey ve Alipaşa Mahallelerinin tamamı ile Seyrantepe ve Seyit Fehim Arvasi Mahallelerinin bir kısmında uygulanacağı kaydedildi.

Zorunlu kesinti, sabah saat 07.00'de başlarken saat 13.00'e kadar devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Onarım çalışmalarının hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de gerekli hazırlıkları yapmaları istendi.