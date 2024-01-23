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Emekliye yeni zam mı gelecek? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı geldi. TBMM'deki grup toplantısında partililer seslenen MHP lideri Bahçeli, emekli maaş zamlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 5 oranındaki ek zammın yasalaşması için geri sayıma geçilirken, MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklama dikkat çekti. Öte yandan kulislerde ise emekliye seyyanen zam ve yeni ikramiye iddiaları konuşulmaya başlandı.

Milyonlarca vatandaş şimdiden "Emekliye seyyanen yeni zam kaç TL olur? Emekliye ikramiye ne kadar olur?" sorularına yanıt ararken; gazeteci İsmail Saymaz ise konuşulan rakamları açıklamıştı. İşte tüm detaylar...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yağtığı konuşmada 2024 emekli maaşlarını değerlendirdi. Artan hayat pahalılığı karşısında 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zamla ilgili konuşan Bahçeli, söz konusu artışı desteklediklerini ancak daha iyisinin de olması gerektiğini belirtti.

BAHÇELİ: EMEKLİLERİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

MHP lideri Bahçeli "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞINA SEÇİM ÖNCESİ YENİ ZAM OLUR MU?

Bahçeli'nin dikkat çeken sözleri sonrası 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 'Emekli maaşlarına yeni zam yapılır mı?' sorusunu akıllara getirdi.

EMEKLİYE YENİ İKRAMİYE VE EK ZAM İDDİASI! RAKAM VERMİŞTİ

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz günlerde emekliye seçim öncesi ikramiye ve yeni zam olacağını iddia etmiş, konuşulan rakamları paylaşmıştı.

Saymaz, iktidarın seçim öncesi 5 bin lira daha ikramiye düşündüğünü belirtirken; emekliye 4 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam daha yapılabileceğini söylemişti.

ERDOĞAN TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; emekli zammının Temmuz ayında memur zamlarıyla eşitleneceğini söylemişti.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenlemenin bugün Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Söz konusu teklif yasalaşırsa; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacak ve düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.