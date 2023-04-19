Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor. Ramazan ayında da barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, şimdi de Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı.

Kentlerde buruk bir sevinç yaşanırken, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle depremin izleri siliniyor, yüzler güldürülüyor. Bu süreçte tüm bakanlıklar ayrı bir mücadele ortaya koyuyor.

"Bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kez, bayramlık hediyelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kentlerde kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerince deprem bölgesindeki çocuklar için üretilen bayramlık hediyelerin 12 bin çocuğa ulaştırıldığını bildirdi.

Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayram sevincine ortak oldu. Tamamen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde tasarlanan ve üretilen bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı.

205 bini aşkın kursiyer eğitim aldı

Afetzedeler için deprem bölgesindeki yurtlarda yapılan üretimlerin yanı sıra hayat boyu öğrenme kurumlarının önemli olduğunu vurgulayan Özer, bölgede bugüne kadar açılan 14 bin 965 kursa, 205 bin 773 kişinin katıldığını bildirdi.

Mahmut Özer, bölgedeki hasarsız binalar, çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan 93 Hayat Boyu Öğrenme Destek ve Koordinasyon Merkezinde yetişkinler için dikiş, örgü, ebru, ahşap boyama, kuyumculuk, okuma yazma gibi çok çeşitli alanlarda eğitimler verildiğini belirtti.

"Kursiyerlerimiz sosyal ve kültürel etkinliklere de dahil oluyor"

Özer, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız burada hem yeni beceriler ediniyor hem de üreterek, yardımlaşarak ve en önemlisi bir arada olarak yaralarını sarmaya gayret ediyor. Kursiyerlerimiz kendileri, çocukları, bölgedeki gönüllüler, askerler, çalışanlar için üretmenin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de dahil oluyor.

Ensonhaber