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6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş Merkezli gerçekleşen ve tüm ülkeyi yasa boğan depremin yıl dönümünde, birçok yerde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Van’da da merkez ve ilçelerdeki birçok camide, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin yıldönümü vesilesiyle, sabah namazı buluşması etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilecek.

6 Şubat Depreminin yıl dönümü münasebetiyle bugün (06.02.2024) Yukarı Norşin Camiinde düzenlenecek “Sabah Namazı” buluşmasına tüm vatandaşlar davet edildi.