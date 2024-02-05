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Türkiye sağlık sektöründe gelişmeye devam ediyor...

Bu kapsamda alınan kararlar neticesinde sağlıkçılar istihdam şansı buluyor.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmeli sağlık personeline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer almıştı.

27 bin personele istihdam

Kararda, 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla personel sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Branş ve kadrolar

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti.

Personel alımı 36 bine yükseltilecek

Ardından yeni bir karar daha alındı.

Eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılması kararı alındı.

Konuya ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.