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İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor...

Sivil 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail ordusu, insani yardımalrı da hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu duyurdu.

"Gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu"

UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de bu sabah Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu." ifadelerini kullandı.

White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

"Ateş altında insani yardım ulaştıramayız"

White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız." ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.