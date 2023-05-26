ATO 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından organize edilen “Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetleri” çalıştayında birçok yer bilimci, inşaat mühendisi akademisyen katıldı.

Çalıştay, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın deprem sonrası Türkiye’nin gayri safi hasılatını oluşturan toplamda 11 ilde deprem yaşanmasına vurgu yaparak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yüzyılın Felaketi” sözüne atıfta bulunan ATO Başkanı Baran, 50 bin vatandaşın hayatını kaybetmesine vurgu yaparak şunları kaydetti:

'ALLAH BİR DAHA HİÇBİRİMİZE YAŞATMASIN'

“6 Şubat’ta bir deprem yaşadık. Yaklaşık bu ülkenin gayri safi hasılatının yüzde 10’unun içine alan 11 tane ilimizde büyük bir felaket yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi yüz yılın felaketini yaşadık. 50 binin üzerinde canımız kayboldu. Allah’tan hepsine rahmet, yakınlarına sabır, yaralı tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz hepinizin bildiği gibi. Böyle bir felaketi Allah bir daha hiçbirimize yaşatmasın”

6 Şubat’taki depremlerine ardından Türkiye’nin büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getiren Baran, “Böyle bir felaket büyük sıkıntı verdi bize ama bir başka özelliğimizi gün yüzüne çıkardı. Deprem olduğu andan itibaren bütün Türkiye ayaklandı. Ülkemizin her ferdi elinden gelen gayreti gösterdi” diye konuştu.

'MÜMKÜN DEĞİL'

Çalıştay, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün “Deprem ve Dirençli Kentler” başlıklı sunumuyla devam etti. Depremin bir beka meselesi olduğunu aktaran Görür, “Türkiye’de gerçekten en önemli sorun depremdir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti veya devleti bu deprem işini eğer çözemezse bizim millet olarak bu asrı ekonomik ve siyasi olarak bağımsız olarak sürdürmemiz devam ettirmemiz çıkarmamız mümkün değildir. Herkesin önünde iddia ediyorum.

Gerçek anlamda beka meselesi budur. Bu gerçekten ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını, özgürlüğünü içeren bu asrı çıkarıp çıkarmama meselesidir” ifadelerini kullandı.

Çalıştay, konuşmacıların sunumlarının bitirmesiyle sona erdi.iha