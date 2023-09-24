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WanHaber – Fatma Öztürk

Van İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, Van Gölü ve etrafında asayişin sağlanması ve halkın huzuru için devriye yaptı.

Edremit ilçesinde devriye faaliyetleri gerçekleştiren deniz polisleri tekneleri kontrol ederken, vatandaşı boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Görevlendirildikleri sahalarda deniz araçlarında denetim yapan deniz polisleri kaçakçılıkla mücadelelerini yürütürken, inci kefali balığının korunmasına yönelik de gerekli tedbirleri alıyor.

SON ÜÇ YILDA 1198 SAAT DEVRİYE YAPILDI

Van Gölü’nde halkın huzuru ve asayişin sağlanması adına devriye yapan deniz polisleri son üç yılda toplam 1198 saat seyir yaptı.