Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yaptığı sırada adı çok sayıda kişinin usulsüz dinlenmesi ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasına karışan komiser yardımcısı Abdül Köksal hakkında açılan davada karar belli oldu.

26 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme Köksal’ı silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek, özel hayatı ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından 26 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

“TERÖR” SUÇLAMASI YAPIP ÇOK SAYIDA KİŞİYİ DİNLEMİŞ

Sözcü gazetesinin haberine göre, FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen Köksal’ın, devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü kanuna aykırı kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı dinleme yaptığı belirlenmişti.

Köksal’ın PKK ve DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere, örgütlerle ilgisi bulunmayan ve kamuoyunda tanınan, belirli ekonomik güce sahip kişiler ile hakim, savcı, emniyet görevlileri ve üst düzey kamu görevlileri hakkında sanki suç örgütleriyle ilişkileri varmış gibi gerekçeler sunarak dinleme yaptığı ifade edildi.

BAYKAL’A KURULAN KASET KUMPASI

Mahkeme ayrıca, sanığın Ankara’da görev yaptığı sırada, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasilere kaset kumpasıyla, bazı görüntülerinin internet ortamına sızdırılarak özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiği ve yasadışı dinleme yaptığını da belirtti.

ELEKTRİK TESİSATINA KAMERA YERLEŞTİRDİ

Köksal’ın Yenimahalle'de de emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile yakın ilişkisi bulunan G.B isimli kadının ikametine de gizlice girip böcek yerleştirdiğini belirten mahkeme, Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla gündeme gelen Nesrin Baytok ile eşi Can Baytok'un da Çankaya Çukurambar'daki evine ait kilidin anahtarını kopyaladığını, ardından gizlice giren sanığın buradaki elektrik tesisatlarının geçtiği kapakların içine gizli kamera yerleştirdiğini ifade etti.

kaynaksüperhaber