İpekyolu Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sergide, teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençler yetiştirmeyi amaçlayan DENEYAP Türkiye’nin üç yıllık eğitim sürecinin ardından ortaya çıkan 13 proje tanıtıldı. Projeler, iki yıl süren yüz yüze eğitimin ardından bir yıl süren takım çalışmaları sonucu öğrenciler tarafından hazırlandı.

Finale kalan projeler, akademisyen jüri üyeleri tarafından "En İyi Afiş", "En İyi Prototip" ve "En İyi Sunum" kategorilerinde değerlendirilecek. İpekyolu ve Tuşba Gençlik Merkezleri’nden dereceye giren 3’er takıma ödül verileceği belirtildi.

Programda konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, DENEYAP Türkiye’nin gençlerin teknoloji üretme ve takım çalışması becerilerini geliştirmede önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

İl Müdürü Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız eserlerini dünyada duyuyararak başarılarına ün katmıştır. İlimizde iki DENEYAP atölyesi var. Bu atölyelerde çalışma yapan başarılı öğrencilerimizin sergisini görmüş olmaktayız. Ülkemizin her bir köşesinde faaliyet gösteren atölyelerimizin katkıları çok büyüktür. Bu atölyeler gençlerimizin düşünce ve fikirlerinin aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Burada emek gösteren ailelerimize, eğitimen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen pastayla etkinlik sona erdi.