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Türkiye geneli eş zamanlı su ürünleri denetimleri kapsamında, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve yol güzergâhında denetimler devam ediyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkış yerlerinde ve teknelerde yapılan denetimlerde Van Balığı'nın boyunun ortalama 23 cm'ye kadar uzadığı tespit edildi. Toptan ve perakende satış yerlerinde yapılan denetimlerde deniz balıklarının asgari boyun üzerinde olduğu görülürken, yapılan denetimlerde balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum bırakılmaması amaçlanıyor.

Bu amaçla Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, yol kontrol noktalarında ve su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan Van Balığı, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor. Bu yılda 15 Temmuz itibariyle Van Balığı av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göl ile buluşturmuştu. Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde Van Balığı'nın hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı.

Van bölge gazetesi