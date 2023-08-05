İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında 14 saatlik seyir süresince Van Gölü'nde faaliyet yürüten 8 gezinti ve balıkçı teknesinde denetim yaptı.
Özalp ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 2 kişiyi çıkararak 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim eden ekipler, Edremit ve Tuşba sahil bandında 1072 vatandaşa boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, boğulmaktan kurtulma yolları hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.AA