Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM PARTİ) Van'daki ön seçimleri tamamlandı. Kıran kırana geçen Van Büyükşehir eşbaşkanlık adaylığını Abdullah Zeydan 78 oy farkla kazandı. 4 Bin 648 kişinin oy kullandığı seçimlerde Abdullah Zeydan 2363, Mustafa Avcı 2285 oy aldı.
Çıkan sonuçlara göre DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye eşbaşkan adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal oldu.
İlçe ilçe ikinci tur sonuçları:
Başkale: Abdullah Zeydan 210 - Mustafa Avcı 78
Tuşba: Abdullah Zeydan 184- Mustafa Avcı 277
Gevaş: Abdullah Zeydan 80 - Mustafa Avcı 70
Çaldıran: Abdullah Zeydan 235 - Mustafa Avcı 64
Saray: Abdullah Zeydan 77 - Mustafa Avcı 134
Çatak: Abdullah Zeydan 28 - Mustafa Avcı 74
Gürpınar: Abdullah Zeydan 105 - Mustafa Avcı 153
Özalp: Abdullah Zeydan 152 - Mustafa Avcı 98
Erciş: Abdullah Zeydan 266 - Mustafa Avcı 357
Muradiye: Abdullah Zeydan 88 - Mustafa Avcı 104
Edremit: Abdullah Zeydan 306 - Mustafa Avcı 330
İpekyolu: Abdullah Zeydan 632 - Mustafa Avcı 546
Toplam: Abdullah Zeydan: 2363 - Mustafa Avcı: 2285
Abdullah Zeydan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevi arkadaşlığı da yapmıştı.
Kaynak: WanHaber / Oktay Dincer