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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM PARTİ) Van'daki ön seçimleri tamamlandı. Kıran kırana geçen Van Büyükşehir eşbaşkanlık adaylığını Abdullah Zeydan 78 oy farkla kazandı. 4 Bin 648 kişinin oy kullandığı seçimlerde Abdullah Zeydan 2363, Mustafa Avcı 2285 oy aldı.

Çıkan sonuçlara göre DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye eşbaşkan adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal oldu.

İlçe ilçe ikinci tur sonuçları:

Başkale: Abdullah Zeydan 210 - Mustafa Avcı 78

Tuşba: Abdullah Zeydan 184- Mustafa Avcı 277

Gevaş: Abdullah Zeydan 80 - Mustafa Avcı 70

Çaldıran: Abdullah Zeydan 235 - Mustafa Avcı 64

Saray: Abdullah Zeydan 77 - Mustafa Avcı 134

Çatak: Abdullah Zeydan 28 - Mustafa Avcı 74

Gürpınar: Abdullah Zeydan 105 - Mustafa Avcı 153

Özalp: Abdullah Zeydan 152 - Mustafa Avcı 98

Erciş: Abdullah Zeydan 266 - Mustafa Avcı 357

Muradiye: Abdullah Zeydan 88 - Mustafa Avcı 104

Edremit: Abdullah Zeydan 306 - Mustafa Avcı 330

İpekyolu: Abdullah Zeydan 632 - Mustafa Avcı 546

Toplam: Abdullah Zeydan: 2363 - Mustafa Avcı: 2285