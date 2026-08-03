Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç, yeni bir aşamaya evrildi.

TBMM'de süreçle ilgili kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak raporunu tamamladı.

Komisyonun çalışmalarını şubat ayında tamamlamasının ardından yayımlanan ortak raporda öngörülen çerçeve yasanın, Meclis tatile girmeden çıkarılması hazırlıkları da hız kazandı.

Teklifin yakın zamanda Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Teklife son şekli verilirken, DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti.

GÖRÜŞME DÜN GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti dün, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na hareket etti.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un yer aldığı belirtildi.

Gerçekleşen görüşme sonrası bugün açıklama yayımlandı.

YASAYA DAİR DEĞERLENDİRMELER PAYLAŞILDI

Paylaşılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın görüşmede dönemin tarihsel sorumluluklarına dikkat çektiği belirtildi.

Görüşmede yasal adımların ele alındığı duyuruldu.

"BARIŞ" VURGUSU

Açıklamada yine Öcalan'ın süreçle birlikte tarihsel bir çıkış yapılacağı ve bunun da hem barışa hem ekonomiye katkı sunacağına dair görüşleri yer aldı.