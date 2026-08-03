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Sınav takvimi ile sonuçlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

Başvuruların incelenmesinin ardından şartları taşıyan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava çağrılacak.

Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular, 3-17 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, aksesuarcı, kartonpiyer ustası, perukacı, ressam, boyacı, sahne demircisi, sahne terzisi, sahne marangozu, sahne mekanikçisi ve sahne ışıkçısı ünvanlarında 60, sahne makinisti pozisyonunda 40 personel alacak.

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