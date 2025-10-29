Van Barosu tarafından toplumsal barışın güçlenmesine katkı sunmak amacıyla düzenleneceği belirtilen “Sürecin Toplumsallaşması, Sivil Toplum Buluşması” etkinliği, 31 Ekim Cuma günü Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program üç oturum şeklinde yapılacak.

İlk oturumda açılış konuşmalarını Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş yapacak.

Moderatörlüğünü Av. Erdal Temizaltın’ın yapacağı ikinci oturumda Hatimoğulları ve Beştaş konuşmalarını gerçekleştirecek.

Üçüncü ve son oturum ise soru-cevap ve katılımcı konuşmalarıyla sona erecek. Program 31 Ekim Cuma günü saat 16.00’da başlayacak.