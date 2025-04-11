Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Yetenek Her Yerde” temasıyla; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde, Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) yoğun katılımla tamamlandı.

İlsa Beton Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisi aynı zamanda Türkiye Genç Prefabrik Platformu Kurucu Başkanı Servan Kaplan, DAKAF’25’e ilişkin WanHaber’e değerlendirmelerde bulundu.

“İSTİHDAM SAĞLAYAN BİR FİRMAYIZ”

İlsa Beton’a ilişkin bilgi veren Kaplan; “İlsa Beton ailesi olarak beton prefabrikasyon üzerine Türkiye'de, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesinde üretim ve montaj yapıp yatırımcıyı desteklemek adına elimizden gelen istihdamı sağlayan bir firmayız. Aynı zamanda taahhüt işlerimiz de var. Alt yapı işleri yapıyoruz. Firmamız Van ve Doğu Anadolu Bölgesinde tanının ve güzel işleriyle anılan bir firma. Kendi görünürlüğümüzü ve marka bilinirliğimizi artırmak üzere fuarda yerimizi aldık” dedi.

“FUARDAN ÇOK MEMNUN KALDIK”

DAKAF’ın yoğun katılımla gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını anlatan İlsa Beton Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisi aynı zamanda Türkiye Genç Prefabrik Platformu Kurucu Başkanı Servan Kaplan; “Yoğun bir katılım söz konusu oldu fuara. Bu fuardan çok memnun kaldık. İstiyoruz ki Van'da istihdamı, yatırımcıyı ve öğrencileri desteklemek adına hep bir arada olalım ve kendi iç istihdamımızı yaratır bir hale gelelim. Biz mecburen teknik personellerimizi dışarıdan getirmek durumunda kalıyoruz, çünkü bizim sektörümüzü bilen insanlar çok yok. Tabi bizim üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi istihdam etmek bizim için daha büyük bir avantaj oluyor. Biz aynı zamanda Türkiye Prefabrik Birliği üyesiyiz. Yönetim Kurulundayız ve Van'ın yatırımlarını artırmak adına, Van'ı tanıtmak adına Türkiye genelindeki bütün etkinliklere katılıyoruz ki ben Genç Prefabrik Platformu Başkanı olarak Van İlsa Beton adına birçok etkinliğe katılıyorum” diye konuştu.

“AMACIMIZ İSTİHDAM YARATIP MEMLEKETİMİZİ KALKINDIRMAK”

Memleketi kalkındırmak ve istihdam olanaklarını artırmak üzere düzenlenecek her etkinlikte yer alacaklarına vurgu yapan Kaplan, “DAKAF'a yoğun katılımın olması bizi mutlu etti. Burada düzenlenen fuarların bu şekilde ilgiyle takip edilmesi, önemsenmesi beklentilerimiz arasındadır. Biz fuarın da altın sponsoruyuz. Önemsendiğimizi hissettiğimiz zaman daha çok katılım gösteririz. Bizim için önemli olan bu. Van genelinde istihdamı artırmaya yönelik her etkinlikte İlsa Beton olarak varız ve olmaya da devam edeceğiz. Amacımız gerçekten kendi insanımızı istihdam edip kendi memleketimizi kalkındırmak” ifadelerini kullandı.