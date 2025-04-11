AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nden derlediği bilgiye göre, küresel tedarik zincirlerinde, Kovid-19 salgını, jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları gibi faktörlerle önemli değişiklikler yaşandı.

Salgın döneminde mikroçip, tıbbi malzeme ve gıda gibi kritik ürünlerin tedarikinde yaşanan sıkıntılar, ülkeleri tedarik zincirlerini daha esnek ve dayanıklı hale getirme konusunda stratejiler geliştirmeye zorladı. Jeopolitik gerilimler de küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerde önemli rol oynadı.

Küresel tedarik zincirlerinde son yıllarda yaşanan aksaklıklar, şirketlerin ve ülkelerin tedarik stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Bölgesel ekonomik entegrasyon güçlendirilecek

Türkiye de son yıllarda küresel ekonomide daha etkin rol oynama yolunda önemli adımlar attı. Stratejik coğrafi konumu, ülkenin küresel tedarik zincirlerinde önemli oyuncu olma potansiyelini gösterdi.

Türkiye, bu avantajlarını pekiştirmek için yenilikçi stratejiler ve uluslararası ittifaklar geliştirerek küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu artırmayı hedefliyor. Ülke, tarihi mirası ve jeopolitik sorumluluğu doğrultusunda, Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorları inşa ederek bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi planlıyor.

Koridor bağlantılarıyla ticaret kolaylaşacak

Basra Körfezi'nde Faw Limanı'ndan Avrupa'ya ulaşacak Kalkınma Yolu ve Asya-Avrupa güzergahındaki Hazar Geçişli Orta Koridor'un bir başka kolunu teşkil edecek Zengezur-Nahçıvan-Kars bağlantısı, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma için stratejik bir altyapı oluşturacak.

Lojistik altyapısının güçlendirilmesi, Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü daha da artıracak. Lojistik merkez sayısının ve etkinliğinin artırılması, bunun yanında sanayi alanlarının liman ve demir yolu hatlarıyla bağlantılarının güçlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca, Türkiye-Avrupa ticaret hattında çoklu taşımacılık uygulamalarının hayata geçirilmesi ve uluslararası demir yolu bağlantılarının iyileştirilmesi, ülkenin lojistik kapasitesini geliştirecek. Bu stratejiler, Türkiye'nin ticaret hacmini ve rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.

Ayrıca Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde TÜBİTAK, KOSGEB ve TSE gibi kurumlar aracılığıyla sanayileşme tecrübesini Türk Devletleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşacak. Bu adımlar, ülkenin bölgesel ekonomik işbirliği ve teknolojik liderlik rolünü güçlendirecek.